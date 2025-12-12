Policías de Tránsito en Monterrey Dejan las Multas para Llevar Regalos y Alegría

En lugar de infracciones, agentes van a dar dulces... claro, si se porta bien. Ya huele a Navidad en Monterrey y los santas motorizados recorriendo la ciudad todavía más.

Jahir Pacheco, agente de Tránsito de Monterrey, platica de la satisfacción que siente al ver la sonrisa de los menores de edad.

Es una satisfacción muy, muy, muy grande el ver la sonrisa de los niños, eh sus caritas, este acompañados de sus papás, de sus mamás. Nos llena mucho, mucho, mucho de alegría y satisfacción, más que nada. Quitándonos el uniforme, también somos civiles y hacemos cumplir nada más lo que nos toca, nada más

Como cada año desde hace casi dos décadas, varios oficiales de Tránsito de Monterrey se convierten en ayudantes del verdadero Santa Claus para poner el ambiente navideño en las avenidas de la ciudad.

Arranca campaña navideña 2025

Este miércoles iniciaron la campaña Navidad 2025 visitando a niños y niñas de escuelas primarias. El agente Antonio Rentería participó en el evento:

Pues algo personal, ¿verdad? No, no, hay muchos compañeros que no les gusta, no tienen la vocación, no sé, tal vez no les interese, no sé, pero los que estamos aquí es de corazón y de vocación, poder brindar a la gente un poquito de alegría

Por su parte, el oficial Javier Cepeda dice estar satisfecho de lo que recibe por parte de los niños, quienes les regalan cartitas, o "personas de la tercera edad que la ilusión es ver a un Santa Claus, y pues son satisfacciones que nos deja aquí la Secretaría".

Así que si se los topa en las calles, vestidos de rojo y con barba, no se asuste, pues si se porta bien no lo van a multar.

Con información de Luis Beza

