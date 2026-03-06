Por Conflicto Armado Ian Pierde la Oportunidad de Viajar a Olimpiada de Matemáticas en Vietnam

Ian Kalebh de 13 años originario de Zapotlán El Grande, Jalisco, no pierde la sonrisa, a pesar de que no pudo viajar hacia la Olimpiada de Matemáticas en Vietnam, sede de la competencia internacional, por el conflicto que estalló en Medio Oriente.

El pasado 27 de febrero Ian y su padre volaron a Madrid para hacer una escala hacia su destino, pero ahí cambiaron los planes.

Juan Zamora, padre de Ian, explica:

"Hay un comunicado de parte de la cabina del piloto, del capitán, y nos dice que pues tenemos que regresar, yo estaba dormido la verdad, el que lo escuchó fue mi hijo"

Luego del cierre del espacio aéreo, el avión no pudo seguir hacia la próxima escala, Abu Dhabi.

Entonces tuvo que regresar a Madrid.

Regreso a Guadalajara

Ahí comenzó todo un viacrucis para regresar a Guadalajara.

"Yo sí tenía muchas ganas de ir, pero también tenía un poco de miedo. Cuando vimos que no se iba a poder, pues si me sentía un poco triste y agüitado en el momento, pero pues luego me sentí agradecido por todas las personas que ayudaron a regresarnos a México", indicó Ian Kalebh.

Por su parte Julieta Ramos, madre de Ian, señaló:

"Entonces por eso hicimos todo este esfuerzo de llevarlo a Vietnam, y por eso es que sentimos pues ese trago amargo de que hubiera cumplido la meta"

Para regresar a Guadalajara la familia tuvo que recurrir a préstamos de amigos, pues no tenían ya recursos después de los gastos para realizar el viaje inicial.

"Es eso pues, un poquito la frustración, estar aquí de nuevo sin poder haber logrado llegar a donde habíamos planeado, pero totalmente contentos por la situación que pudimos haber enfrentado allá", precisó el padre del Ian.

Nueva posibilidad

Finalmente, Ian y su padre regresaron con bien a México y ahora se abrió la posibilidad que el joven, quien planea ser programador, participe en la Olimpiada de Matemáticas en línea.

