Video | Presunto Ladrón Queda Atorado en Alambre de Púas, en Guadalupe, Nuevo León

Atrapado entre púas y a más de cuatro metros de altura, así terminó un hombre identificado como Christopher Osmar, de 24 años.

El sujeto presuntamente intentaba brincar la malla ciclónica y alambre de púas para ingresar a una propiedad con la intención de robar.

Los hechos ocurrieron cerca de las calles Ribera Mediterránea y Ribera del Atlántico, en la colonia Riberas de Linda Vista en Guadalupe, Nuevo León.

Vecinos alertan a las autoridades

Habitantes de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el joven atorado en las alturas.

Al lugar acudieron policías municipales y elementos de Protección Civil para tratar de bajar al presunto ladrón.

Tras varios minutos y luego de rescatarlo, el sujeto aseguró que lo que pretendía era lanzarse desde lo alto, pero aun así fue detenido.

En su cuenta en redes sociales, la Policía de Guadalupe informó que Christopher fue detenido por faltas administrativas y se investiga si efectivamente su intención era robar en el lugar.

Con información de Carlos Campos

ICM