¿Estuvo Mal? Mujer Se Ofende porque le Piden Pagar la Cuenta en la Primera Cita

La primera salida de una pareja generó polémica en redes sociales. En un video, un joven le pidió a su acompañante si podía pagar la mitad de la cuenta, y ella se ofendió.

Lo que parecía una cita de ensueño acabó en tempestad. Las imágenes compartidas en la cuenta de TikTok de Benfurken se hicieron virales al mostrar la singular reacción de la joven.

Según lo relatado en esta historia a él le gustaba mucho la chica y estaba muy emocionado porque ella había aceptado salir.

El joven, en una supuesta broma, le reclamó la mitad sobre los platillos y bebidas que ella pedía en el restaurante al que fue invitada y consiguió que se incomodara en distintas ocasiones.

En un momento de la pieza, aseguró que “si un hombre invita a una mujer a salir por primera vez", se le "debe tratar como una dama pagando el total de la cuenta”.

Cuando recibió la cuenta, la salida fue de cerca de 4 mil pesos mexicanos, en ese momento le pidió a la joven si cada uno podía pagar la mitad con la propina incluida, porque era mucho dinero. La sorpresa e indignación terminó con la joven molesta dejando la mesa.

Es que no es posible. Es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio. Eso no se hace. Déjalo así ahorita yo lo voy a pagar y me voy en Uber, no necesito que me lleves a mi casa.