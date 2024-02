El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá médicos generales y especialistas en todos los hospitales de México.

AMLO señaló que, en su afán de privatizar el sistema de salud, los gobiernos anteriores al suyo restringieron el acceso de estudiantes a escuelas de Medicina.

“Y ahora resulta que no tenemos los médicos que requiere el país, fíjense el daño tan grande que hicieron. Y no sólo no tenemos los médicos generales, lo peor, no tenemos los especialistas. Lo que aquí se dijo, tenemos hospitales infantiles, pero no hay pediatras, los que se requieren. Bueno, ese es el gran desafío, el gran reto: que no nos falten los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los especialistas. ¿Y saben? Lo vamos a lograr, me canso, ganso. No sé cómo. Ya le estoy pensando”, aseguró el presidente López Obrador.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, habló de las consecuencias del abandono del sector.

“Es un reto, es difícil, pero en eso vamos y no acabamos de empezar, pues derivado de la realidad nacional, de cómo quedó después de 36 años el sistema de salud. Las niñas y los niños con cáncer en Veracruz no están suficientemente tratados, ustedes saben que en México hay una falta, un déficit de médicos generales, de enfermeras, pero principalmente de especialistas, tenemos un faltante de 13 mil especialistas”, agregó Alcocer.

En Coatzacoalcos, el presidente López Obrador supervisó la puesta en marcha del programa IMSS Bienestar en Veracruz, que ofrecerá atención médica y medicamentos a derechohabientes y a población abierta.

En esta entidad, este programa ha tenido una inversión de mil 489 millones de pesos y cuenta con 37 hospitales y mil 19 unidades de salud.

La cobertura de médicos especialistas es del 51% mientras que la de médicos generales y personal de enfermería es de 55%.

Mientras que el abasto de medicamentos es de 84%.

En la víspera de que cumpla 4 años al frente del gobierno federal, el presidente dijo qué hay pendientes pero que trabajan para superarlos.

“¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Con mucha perseverancia, nos apaleaban y adelante, nos caímos y nos levantamos y la tercera fue la vencida, esto. Decía un beisbolista, no se acaba hasta que se acaba, o sea todavía hay esperanza y si se acaba hay que volver a empezar”, explicó el presidente López Obrador.

Tren Maya, uno de los pendientes

En otros temas, el presidente señaló como uno de los pendientes es la conclusión del Tren Maya.

Reiteró que, aunque no son tamalitos de chipilín, porque son mil 554 kilómetros, lo que lo convierte en la obra ferroviaria más grande del mundo, tendrá que estar concluida a más tardar a finales del próximo año.

Luego, el presidente salió a bordo de su camioneta, pero al ver a la gente que lo esperaba, descendió y fue a saludarlos.

Durante 10 minutos decenas de personas siguieron el convoy presidencial en movimiento para entregarle al presidente peticiones por escrito y para tomarse selfies.

