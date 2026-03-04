Protestan Familiares de Karol Toledo, Segunda Estudiante de la UAEM Desaparecida

Familiares, estudiantes y amigos realizaron una manifestación para exigir la localización de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien fue reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo en el municipio de Mazatepec.

Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas con consignas como “Karol escucha, esta es tu lucha”, “Hoy es ella, mañana puede ser cualquiera” y “No más estudiantes desaparecidos”, con las que demandaron a la Fiscalía General del Estado de Morelos acelerar las investigaciones para dar con el paradero de la joven.

Karol Toledo: Realizan Protesta por Desaparición de Otra Alumna en Morelos: "Viva la Queremos"

Cabe destacar que Karol Toledo Gómez es la segunda estudiante de la UAEM reportada como desaparecida en menos de 15 días. El primer caso fue el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quien fue vista por última vez el pasado 20 de febrero.

Ante esta situación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos manifestó su preocupación por la desaparición de Karol Toledo Gómez, alumna de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, quien, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía estatal, fue vista por última vez el 2 de marzo en dicho municipio.

Emiten ficha de búsqueda

Ficha de búsqueda de Karol Toledo. Foto Fiscalía de Morelos

Según la ficha del Protocolo Alba Morelos, Karol Toledo Gómez mide 1.48 metros, es de complexión delgada, tez blanca, ojos negros y cabello negro, rizado y largo. Como señas particulares presenta un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo del rostro.

La última vez que fue vista vestía pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis número 22.5. Las autoridades indicaron que cualquier información que ayude a localizarla puede reportarse a los números 777 460 0893, 777 109 1248 o 777 450 4478.

La UAEM informó que, desde la administración central, se ha brindado acompañamiento institucional a la familia, además de mantener comunicación con las instancias responsables de la investigación, reiterando su disposición para colaborar en lo necesario que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

La universidad señaló que continuará trabajando para fortalecer las condiciones que garanticen a las y los estudiantes un entorno seguro y libre de violencia.

