Protestan Familias de Víctimas por Liberación de Dueño de Crematorio ‘Plenitud’

Con pancartas y gritando consignas, integrantes del colectivo ‘Memoria, Dignidad y Justicia’ protestaron en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la liberación de Miguel Ángel Arellano Cuarón, dueño del crematorio ‘Plenitud’ donde se encontraron 390 cuerpos apilados y sin incinerar.

Miguel Villanueva del Colectivo 'Memoria, Dignidad y Justicia', indicó:

Estamos indignados, porque pues nada más la justicia existe para las personas que tienen dinero y para la gente vulnerable no hay justicia

Por su parte Verónica Gamboa, que busca el cuerpo de su padre, señaló:

Más que nada indignación porque para nosotros fue una burla, o sea fue una burla, fue una bofetada así en nuestras caras, que esta persona, el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, haya dicho si, o sea sí sucedió todo eso, se dieron toda esa serie de omisiones y anomalías, pero no es delito

Manifestantes colgaron mantas con fotografía de juez

Los manifestantes colgaron algunas mantas con la fotografía del juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, quien liberó el pasado 14 de febrero a Miguel Ángel Arellano Cuarón, por medio de un amparo indirecto, que le permitió obtener su libertad luego de poco más de 7 meses de prisión preventiva.

“El cuerpo de mi hermana todavía no sabemos el resto donde está, nos dieron cenizas falsas y mire, hasta ahorita él a dónde está, ¿El juez qué hizo? Dejarlo libre”, explicó Yolanda Portela, quien busca el cuerpo de su hermana.

De los 390 cadáveres encontrados en el crematorio 'Plenitud' solo 192 han sido identificados y entregados a sus seres queridos.

