Protestan por Desaparición de Luisa Fernanda, en Acapulco, Guerrero

Activistas, familiares y amigos de Luisa Fernanda García Villegas, una joven de 28 años desaparecida en Acapulco, en Guerrero, bloquearon como forma de protesta este jueves la importante avenida Costera Miguel Alemán de la ciudad para exigir que aparezca con vida.



Con gritos de "Viva se la llevaron, viva la queremos", "No estamos todas, nos falta Luisa" o "Te esperamos, te estamos buscando, Luisa Fernanda", entre otros, mujeres activistas y allegados de la joven, principalmente, pidieron que las autoridades realicen las actividades de búsqueda pertinentes y además solicitaron un alto a la violencia feminicida en México.



Alrededor de 120 personas se concentraron en la glorieta de la Diana Cazadora, donde bloquearon todos los carriles de los dos sentidos, impidiendo el tránsito vehicular.



Claudia Ivette García, prima de Luisa Fernanda, dijo a medios que la joven desapareció el pasado lunes a las 10:00 hora local, después de salir de su casa en el fraccionamiento Costa Azul. Así lo hizo saber:

No sabemos nada de ella, no tenemos ninguna pista, ninguna señal. Queremos que las autoridades nos apoyen, los tres niveles de gobierno, que nos ayuden a dar con su paradero, ya que son cuatro días que no tenemos ninguna señal de ella. Por favor, necesitamos ayuda de todos, pues la queremos de regreso