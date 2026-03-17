Congreso de Michoacán Propone “Ley Cazzu” para Movilidad de los Menores Ante Abandono Parental

En el Congreso de Michoacán fue presentada la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes en casos donde exista abandono por parte de uno de los progenitores.

La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, quien señaló que actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje. Esto, explicó, se debe a que la legislación vigente exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.

“Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”, subrayó durante su intervención en tribuna.

La legisladora también reconoció el papel de las madres jefas de familia, a quienes calificó como uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana. “Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país”, expresó.

Arreola Ruiz destacó que en Michoacán hay más de 1.3 millones de mujeres que son madres, muchas de las cuales enfrentan la crianza sin el apoyo del padre. En ese contexto, advirtió que más de 410 mil hombres son deudores alimentarios que han incumplido sus responsabilidades.

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¿De qué trata la Ley Cazzu?

La iniciativa propone colocar el interés superior de la niñez como eje central, garantizando su derecho a la movilidad cuando exista abandono parental. Asimismo, plantea establecer mecanismos ágiles y accesibles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de viaje sin depender del consentimiento del progenitor ausente o incumplido.

La diputada aclaró que el objetivo no es personalizar el problema, sino visibilizar una realidad que afecta a miles de familias. Hizo un llamado a priorizar la justicia para las madres jefas de familia y la protección de la niñez: “Si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”, concluyó.

Christian Nodal, padre de la hija de Cazzu. Foto: Cuartoscuro

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