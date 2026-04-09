¿Qué Está Pasando en Celaya? Alarma Asesinato de Tres Futbolistas en Guanajuato en lo que Va de 2026

El deporte en Celaya, Guanajuato, está de luto al reportarse el tercer asesinato de un futbolista amateur en menos de seis meses de 2026, en N+ te presentamos un recuento de los casos.

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Entre febrero y abril han ocurrido los homicidios de tres deportistas amateur en Celaya, que eran conocidos por ser jugadores del futbol “talacha”, es decir, que recibían un pago por partido. Fueron asesinados y se indaga si hay alguna relación entre los casos.

¿Quiénes son los futbolistas talacheros asesinados en Celaya en 2026?

Carlos Rodrigo Bautista, alias "El Manzana"

Asesinato de Carlos Rodrigo Bautista, "El Manzana". Foto: Facebook Info Celaya

Martes 3 de febrero de 2026: el futbolista amateur Carlos Rodrigo Bautista, "El Manzana", fue asesinado entre las calles Brillante y Mina de San Bernabé en la colonia San Juanico, luego finalizar un partido en la Unidad Deportiva de esa zona.

Amed “El Mago” Mendoza

Fue privado de la vida Amed “El Mago” Mendoza, joven futbolista en Celaya, Guanajuato. Foto: Facebook Mi Empalme Escobedo

El 18 de febrero de 2026, Amed “El Mago” Mendoza, fue asesinado al llegar a su vivienda localizada en la colonia San Juanico, a solo unas cuadras donde fue el homicidio contra de Carlos Rodrigo “El Manzana”.

Óscar Adrián Granados Moreno, "El Boru"

Homicidio del futbolista amateur, Óscar Adrián Granados Moreno, "El Boru"

El 9 de abril de 2026, familiares y amigos dieron a conocer que fue localizado sin vida Óscar Adrián Granados Moreno, "El Boru", previamente reportado como desaparecido desde 31 de marzo de 2026 en la colonia Los Naranjos, en Celaya.

Se trataba de un deportista conocido en la comunidad futbolística de la localidad, que además destacaba por su labor de impulsar a niños y jóvenes a través de sus clases que impartía como profesor de educación física.

Luego de varios días de búsqueda, familiares y amigos confirmaron su fallecimiento. Su muerte sucede en un contexto de violencia que ha afectado a otros futbolistas amateurs de la región en meses recientes.

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Con información de N+

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