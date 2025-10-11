Mueren 3 Trabajadores Mientras Laboraban en Obras de Drenaje

Bomberos y cuerpos de rescate atendieron el llamado de emergencia donde 4 personas, entre ellos trabajadores de una empresa constructora, quedaron atrapados mientras realizaban labores de alcantarillado en Ciudad Obregón, Sonora.

A decir de los reportes de las autoridades, lamentablemente 3 personas murieron, según un reporte dado a conocer de manera preliminar, sobre el accidente ocurrido mientras realizaban labores en obras de drenaje.

Según la Coordinación de Protección Civil de Sonora, los trabajadores de la empresa constructora descendieron 7 metros de profundidad donde se realizaban trabajos en sistemas de alcantarillado.

Además de los tres muertos, la Coordinación de Protección Civil de Sonora detalló que una de las víctimas, fue llevada en estado crítico aún con vida a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer qué fue lo que pasó en el lugar y qué provocó el derrumbe que cobró la vida de tres personas que realizaban los trabajos en el sistema de alcantarillado en Ciudad Obregón, Sonora.

Las identidades ni las edades de las víctimas del derrumbe durante trabajos de alcantarillado en Ciudad Obregón, se han dado a conocer.

