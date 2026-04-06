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¿Qué Pasó en Michoacán Hoy? Pobladores de Arantepacua Exigen Justicia con Bloqueos

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Pobladores de Arantepacua exigen justicia por la muerte de cuatro comuneros, en 2017

Manifestación de pobladores de Arantepacua, en Michoacán

Manifestación de pobladores de Arantepacua, en Michoacán. Foto: Captura de pantalla

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La mañana de hoy, 6 de abril de 2026, pobladores de la comunidad indígena de Arantepacua se manifestaron en la Fiscalía General del Estado de Michoacán; aquí te informamos qué pasó este lunes, en Morelia.

Los pobladores se movilizaron hoy para exigir justicia por los hechos de represión cometidos el 5 de abril de 2017, cuando cuatro comuneros murieron por la irrupción policial en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

De acuerdo con los primeros reportes, este lunes se registraron algunos bloqueos viales, quema de autos y destrozos en algunos edificios públicos, como la Secretaría de Educación de Michoacán..

Video: Comuneros de Arantepacua, Michoacán, Protestan en la Fiscalía General del Estado: Esto es lo que Exigen

Gobierno de Michoacán garantiza libertad de manifestación 

Horas antes, en conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, mencionó que “hay libertad de manifestación” y “hay diálogo permanente”.

El gobernador apuntó que la semana pasada se reunió con pobladores de Arantepacua “y seguimos avanzando”.

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Con información de N+.

RMT

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