¿Qué Pasó en Querétaro Hoy? Rescatan Varios Perros Durante Fuerte Incendio en Recicladora

Este lunes, 16 de marzo de 2026, se registró un fuerte incendio en una recicladora ubicada en las inmediaciones de la carretera 111 Querétaro - San Miguel de Allende, a la altura de Buenavista, en el estado de Querátaro.

Según los primeros reportes, autoridades de Protección Civil estatal atendieron el reporte de un incendio en una recicladora, por lo que bomberos y cuerpos de emergencia llegaron a la zona a atender la emergencia.

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No hay personas lesionadas por incendio

El fuego se extendió rapidamente por el material almacenado dentro del lugar. No se registraron personas lesionadas. Sin embargo, varios perros (seis cachorros y la mamá) que se encontraban dentro del inmueble fueron rescatados.

Cuerpos de emergencia atendimos un reporte de incendio en una recicladora ubicada en las inmediaciones de la carretera 111 Querétaro - San Miguel de Allende, a la altura de Buenavista. 🔥



Se realizaron labores para el control y combate del fuego...

(1/3) pic.twitter.com/ntVXB9oFjZ — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 16, 2026

Protección Civil informó que los animales no presentan lesiones aparentes y fueron resguardados, además de recibir alimento proporcionado por una ciudadana.

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Con información de N+

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