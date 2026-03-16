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¿Qué Pasó en Querétaro Hoy? Rescatan Varios Perros Durante Fuerte Incendio en Recicladora

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El fuego se extendió rapidamente por el material almacenado dentro de la recicladora; varios perros fueron rescatados

Incendio en Querátaro.

Incendio en Querátaro. Foto: X @PCIVILQRO

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Este lunes, 16 de marzo de 2026, se registró un fuerte incendio en una recicladora ubicada en las inmediaciones de la carretera 111 Querétaro - San Miguel de Allende, a la altura de Buenavista, en el estado de Querátaro.

Según los primeros reportes, autoridades de Protección Civil estatal atendieron el reporte de un incendio en una recicladora, por lo que bomberos y cuerpos de emergencia llegaron a la zona a atender la emergencia.

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No hay personas lesionadas por incendio

El fuego se extendió rapidamente por el material almacenado dentro del lugar. No se registraron personas lesionadas. Sin embargo, varios perros (seis cachorros y la mamá) que se encontraban dentro del inmueble fueron rescatados.

Protección Civil informó que los animales no presentan lesiones aparentes y fueron resguardados, además de recibir alimento proporcionado por una ciudadana.

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