¿Qué Pasó en la Refinería Olmeca en Dos Bocas? Pemex Explica por qué Salió Vapor y Si Hay Riesgo

Este martes 7 de abril de 2026 se difundió un video que muestra vapor en las instalaciones de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó qué pasó y si la situación representa un riesgo para la población.

La Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, en marzo pasado protagonizó una serie de incidentes que derivaron en un derrame de hidrocarburos con consecuencias ambientales y económicas para la región.

Una refinería con historial de accidentes recientes

El episodio no ocurre en el vacío. El 19 de marzo pasado, un incendio provocado por un automóvil desencadenó una fuga de aguas aceitosas que alcanzó el cauce del Río Seco. El hidrocarburo derramado comenzó a matar peces, jaibas y otros organismos del ecosistema de manglar en la zona.

Álvaro Hernández Hernández, representante de cooperativas pesqueras, describió el impacto directo sobre la fauna acuática: "Cuando hay la introducción de algunas sustancias tóxicas en el agua, hay una pérdida de oxígeno y alteraciones de PH, donde los peces salen a boquear a la superficie para recuperar oxígeno."

El daño no fue solo ecológico. Pescadores independientes perdieron cosechas completas de ostiones de más de año y medio de edad. Una comercializadora de pescado que compra a productores independientes y revende a particulares descubrió que el lote adquirido el martes del incendio estaba contaminado. "Me doy cuenta que el pescado olía a petróleo, yo me huelo las manos y me olía como a gasolina mi mano. O sea, yo este pescado así no lo voy a vender. Realmente, la gente está desconfiada de que el pescado esté contaminado", relató.

La respuesta: contención, restricciones y más preguntas

Ante el derrame de marzo, el Gobierno de México informó que se intensificaron las acciones de contención y limpieza en Dos Bocas, incluyendo el Río Seco, donde se recolectaron 240 kilos de residuos impregnados con hidrocarburos. La Capitanía de Puerto en Dos Bocas emitió una restricción de navegación en la zona afectada. Imágenes aéreas captadas el 25 de marzo mostraron una mancha de hidrocarburo visible desde el aire sobre el área.

El 24 de marzo, apenas días después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció estar en diálogo con el alcalde de Paraíso, Alfonso Jesús Baca, sobre la reubicación de escuelas primarias ubicadas a metros de la refinería, otro flanco de preocupación vecinal que se suma al historial de incidentes en la zona.

¿Qué pasó en refinería en Dos Bocas?

En un comunicado, Pemex informó qué pasó en la Refinería Olmeca en Dos Bocas este martes, aclarando que no hay riesgo por lo acontecido.

"La Refinería Olmeca opera de manera normal y no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones", señaló.

Además, aclaró que "las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente".

Historias recomendadas:

CT