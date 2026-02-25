¿Quién Era Bernardo Soriano, exSubprocurador de Delitos de Alto Impacto de BCS Asesinado Hoy?

El exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Bernardo Soriano Castro, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

A través de un comunicado, la PGJE lamentó el fallecimiento de quien fuera un destacado servidor público, con una trayectoria de varios años dentro de la institución, donde se desempeñó por más de siete años como Subprocurador de Delitos de Alto Impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, Soriano Castro fue interceptado por personas desconocidas en el fraccionamiento Hispania de esta ciudad, quienes le dispararon cuando circulaba a bordo de un vehículo. En el ataque, la persona que lo acompañaba resultó ilesa.

Nota relacionada: Hallan a Hombre Sin Vida en la Carretera Juárez–Ahumada; Tráiler lo Proyectó Varios Metros

¿Quién era Bernardo Soriano Castro?

Durante su trayectoria profesional, el doctor Soriano Castro se distinguió por su compromiso con la procuración de justicia, su profesionalismo y vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia en la entidad.

Tras los hechos, la PGJE informó que inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes, activando los protocolos y líneas de investigación necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de la agresión e identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

La institución reiteró su compromiso de actuar con rigor, objetividad y transparencia, a fin de que este crimen no quede impune.

La Procuraduría General de Justicia del Estado expresó sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y seres queridos del doctor Bernardo Soriano Castro, manifestando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos difíciles.

Historias recomendadas: