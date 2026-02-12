¿Quién Era Héctor Meza Maldonado, Titular de Cultura de Yautepec? Fiscalía Morelos Indaga Caso

Luego de darse a conocer el asesinato de Héctor Meza Maldonado, director de Cultura de Yautepec, Morelos, en N+ te decimos ¿Quién era? y lo que ha reportado la Fiscalía de Morelos en las últimas horas.

¿Quién fue Héctor Meza Maldonado, titular de Cultura en Yautepec?

Héctor Meza Maldonado cursó la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Estudió la especialización en comunicación y campañas políticas en la división de estudios de Posgrado en la misa institución educativa.

Fue candidato independiente al distrito XII de Yautepec en el año 2018.

También formó parte del colectivo LGBTTIQ de Morelos.

¿Cómo murió Héctor Meza Maldonado, titular de Cultura de Yautepec?

De acuerdo con los informes policiacos el funcionario fue atacado a balazos justo al circular por la vía Cocoyoc-Oaxtepec.

Las autoridades fueron alertadas por los reportes de disparos, mientras que los cuerpos de emergencia acudieron al lugar en el que hallaron a dos personas heridas. En el sitio del ataque se confirmó la muerte de Héctor Meza, mientras que su acompañante fue trasladado al área de urgencia a un hospital.

Testigos refieren que sujetos armados dispararon en varias ocasiones, hirieron a Héctor Meza, perdió el control de la motocicleta en la que viajaba acompañado de otro hombre y se salió de la carretera.

Fiscalía de Morelos investiga homicidio del titular de cultura de Yautepec

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército resguardaron la escena del asesinato, mientras que la Fiscalía de Morelos comenzó las investigaciones, sin que se reporten personas detenidas por el crimen.

Se precisó que el homicidio del titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Héctor Meza Maldonado, ocurrió la noche del miércoles 11 de febrero de 2026.

