¿Quiénes son los Escoltas de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan Asesinado, Que Fueron Detenidos?

Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, siguen con avances. Este viernes 21 de noviembre, fuentes federales confirmaron la detención de sus escoltas, encargados de su seguridad y la de su familia, debido a su presunta implicación en el homicidio del funcionario; esto sabemos.

De acuerdo con la esposa de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, los sospechosos formaban parte del equipo cercano al líder del "Movimiento del Sombrero".

¿Quiénes son los escoltas detenidos por caso Carlos Manzo?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que la aprehensión de los sospechosos se llevó a cabo durante un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Según medios locales, las 7 personas detenidas por su presunto vínculo con el homicidio de Carlos Manzo, entre ellas, escoltas del funcionario, fueron ubicados y esposados en la Casa de Cultura del centro municipal.

En acción interinstitucional, cumplimentamos orden de aprehensión contra siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez

Se sabe que los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del Juez de Control.

