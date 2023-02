Rechazan Casos de Abusos en Penal de Puente Grande

No existen denuncias ni indicios de supuestos abusos sexuales en contra de custodias del penal de Puente Grande, en Jalisco.

Video: En Puente Grande No Hay Nadie Relacionado a Este Caso

Autoridades estatales informaron que llevaron a cabo una investigación interna y entrevistas con personal de seguridad.

No encontraron elementos que acrediten lo que manifestaron al menos tres personas, la mañana del miércoles, afuera del complejo penitenciario

Aseguraban presuntas violaciones en contra de custodias durante una fiesta dentro de uno de los reclusorios.

Que es increíble que haya quien pueda tender mentiras como ésta sin consultar ni una fuente oficial; quien hace esa denuncia es un policía que fue despedido porque no trabajaba, que se ha manifestado no sé cuántas veces, no hay ninguna información en ese sentido