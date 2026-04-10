Refuerzan Seguridad para el Fin de Vacaciones en Acapulco, Guerrero

Autoridades estatales y federales redoblaron los operativos de vigilancia en el estado de Guerrero, para garantizar la seguridad de turistas y visitantes en el último fin de semana de vacaciones por Semana Santa.

Participan más de 9 mil elementos de los tres niveles de gobierno desplegados en playas, avenidas principales y franja hotelera, donde todavía se puede ver a cientos de turistas.

Al respecto Francisco Javier Bautista Ríos, comandante de la Policía Turística de Acapulco, indicó:

"Están los tres niveles de gobierno, se encuentra la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Turística, Policía Preventiva, CAPTA, también CUMA, estamos apoyando todos, todo lo que es seguridad pública"

Por su parte Erick Hernández, prestador de servicios turísticos, señaló:

"La Marina y la Guardia están todos los días desde la mañana hasta en la noche sin parar, los rondines están todo el día completamente"

A toda hora se observan los recorridos de vigilancia que mantienen efectivos de la Guardia Nacional, Marina, Defensa y Policía Estatal, mientras personal de Protección Civil y corporaciones locales se mantienen atentos para responder ante cualquier emergencia.

Como lo refiere Sergio Valeriano, un turista:

"Bastante seguridad por todos lados, he visto Guardia, he visto policías, la Guardia Nacional en la entrada, la ruta igual, policías, tránsitos, de todo"

Prevención de delitos, accidentes y garantizar la seguridad de turistas

Las autoridades informaron que el objetivo es prevenir la comisión de delitos y accidentes, así como garantizar la seguridad de turistas y residentes durante el último fin de semana de vacaciones.

"Brindando seguridad, lo que es sobre la franja turística en el área de banquetas, así como el área de playa, se han estado implementando y apoyando los operativos", precisó Francisco Javier Bautista Ríos, comandante de la Policía Turística de Acapulco.

Según autoridades de Turismo de Guerrero, hasta el momento se reporta saldo blanco en cuanto a hechos delictivos relacionados con turistas.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ