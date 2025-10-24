Renuncia Funcionario de Sinaloa: Es Dueño de Restaurante Donde Desapareció Joven, en Mazatlán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aceptó la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas, quien fungía como secretario de Economía estatal.

¿El motivo? Por un hecho ocurrido en Sinaloa el pasado 5 de octubre: la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, en el restaurante propiedad de Velarde Cárdenas.

El mandatario estatal reconoció el esfuerzo y dedicación del exsecretario durante su gestión, además de su decisión para buscar el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Terraza Valentino.

(...) reconozco su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán, buscando la verdad y la protección de los derechos de las víctimas

Catean negocio de Ricardo Velarde Cárdenas

Agentes de la Fiscalía de Sinaloa realizaron un cateo en el negocio de Ricardo Velarde Cárdenas, lugar donde el pasado 5 de octubre desapareció Carlos Emilio, quien asistió al restaurante junto con su familia.

Rocha Moya dijo que la Fiscalía ha investigado el caso y el padre de Carlos ha estado en los cateos que se han hecho a restaurantes e inmuebles pertenecientes a los socios del bar o de encargados de seguridad.

Antes de la renuncia oficial del exfuncionario, el mandatario estatal no descartó que fuera relevado de su cargo, lo cual ocurrió la noche de este jueves.

¿Qué ocurrió con Carlos Emilio?

El pasado 5 de octubre, Carlos Emilio y su familia asistieron a Terraza Valentino, en Mazatlán. En algún momento de la velada, el joven fue al baño y no fue vuelto a ver.

De acuerdo con su mamá, Brenda Valenzuela Gil, alrededor de las 2:30 horas Carlos fue al baño del establecimiento y no volvieron a saber nada sobre su paradero. Desde ese día, comenzó la búsqueda.

Originarios de Guadalupe Victoria, Durango, la familia se partió entre ambos estados para buscar a su hijo, además de hacer movilizaciones para exigir la aparición con vida de Carlos.

El 12 de octubre, siete días después del extravío, Terraza Valentino señaló que desde el primer instante han colaborado con la familia.

(...) hemos colaborado de manera inmediata y total con las autoridades locales, estatales y federales. El mismo día en que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas, las cuales fueron recibidas oficialmente por la autoridad competente

En algunos de los videos que la madre de Carlos subió a redes sociales, indicaba que las autoridades no avanzaban con la búsqueda, ya que un funcionario estatal era accionista del inmueble.

Con información de N+

