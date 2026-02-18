Inicio Estados Renuncian Hijo y Sobrino de Salomón Jara: Gobernador de Oaxaca Anuncia Cambios en su Gabinete

Renuncian Hijo y Sobrino de Salomón Jara: Gobernador de Oaxaca Anuncia Cambios en su Gabinete

|

N+

-

Renunciaron las personas "cuya participación en el gobierno ha generado malestar social”, señaló Salomón Jara

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Foto: Cuartscuro | Archivo

COMPARTE:

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, anunció hoy, 18 de febrero de 2026, cambios en su Gabinete y celebró las renuncias de su hijo Shabin Jara y su sobrino Emmanuel Navarro Jara, secretario y presidente de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido Morena, respectivamente.

Al anunciar los cambios en su Gabinete, en conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca dijo que “han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social”.

Luego de supuestos señalamientos por nepotismo, los familiares de Salomón Jara renunciaron a sus cargos, a unos días de que el gobernador de Oaxaca ganó la revocación de mandato.

Noticia relacionada: Cuestionan Resultados de la Consulta de Revocación de Mandato de Salomón Jara en Oaxaca

Emmanuel Navarro renuncia a la dirigencia de Morena en Oaxaca 

En un comunicado publicado el martes, Emmanuel Navarro indicó que personalmente entregó su renuncia Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, a quien agradeció “por el respaldo brindado durante mi gestión al frente de nuestro instituto político”.

Navarro también agradeció al gobernador Jara, quien “logró derrotar la hegemonía de un partido que gobernó Oaxaca de manera ininterrumpida por más de 80 años, enfrentó su regreso y puso fin a ese ciclo al obtener el triunfo electoral en 2022”.

Historias recomendadas:

Con información de Jorge Morales, N+.

RMT

Morena
Cargando...
Inicio Estados Renuncian hijo y sobrino de salomon jara gobernador de oaxaca anuncia cambios en su gabinete