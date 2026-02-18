Renuncian Hijo y Sobrino de Salomón Jara: Gobernador de Oaxaca Anuncia Cambios en su Gabinete

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, anunció hoy, 18 de febrero de 2026, cambios en su Gabinete y celebró las renuncias de su hijo Shabin Jara y su sobrino Emmanuel Navarro Jara, secretario y presidente de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido Morena, respectivamente.

Al anunciar los cambios en su Gabinete, en conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca dijo que “han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social”.

Luego de supuestos señalamientos por nepotismo, los familiares de Salomón Jara renunciaron a sus cargos, a unos días de que el gobernador de Oaxaca ganó la revocación de mandato.

ANUNCIÉ A LAS Y LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y AMPLIADO, ESCUCHANDO LAS DEMANDAS LEGÍTIMAS DE LA SOCIEDAD



Estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados. En esta nueva etapa, todos los… pic.twitter.com/1QeK4MhsvA — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 18, 2026

Noticia relacionada: Cuestionan Resultados de la Consulta de Revocación de Mandato de Salomón Jara en Oaxaca

Emmanuel Navarro renuncia a la dirigencia de Morena en Oaxaca

En un comunicado publicado el martes, Emmanuel Navarro indicó que personalmente entregó su renuncia Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, a quien agradeció “por el respaldo brindado durante mi gestión al frente de nuestro instituto político”.

Navarro también agradeció al gobernador Jara, quien “logró derrotar la hegemonía de un partido que gobernó Oaxaca de manera ininterrumpida por más de 80 años, enfrentó su regreso y puso fin a ese ciclo al obtener el triunfo electoral en 2022”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Jorge Morales, N+.

RMT