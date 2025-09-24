Resulta Herido un Hombre en la Costa de Oaxaca por el Ataque de un Cocodrilo

Un nuevo ataque de cocodrilo se registró en la costa de Oaxaca que dejó a un hombre con heridas en la mayor parte del cuerpo.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, el ataque ocurrió en la comunidad de Barra de Colotepec, en la periferia de la ciudad de Puerto Escondido.

Al respecto Manuel Maza Sánchez, coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca indicó:

Específicamente estaba en un lugar que le llaman La Huerta de don Juan, este señor estaba llevando a cabo algunas acciones de colección o recolección de algunos materiales que él dejó en el lugar y de manera intempestiva fue atacado por este animal, al cual le hizo, o le profirió algunas lesiones graves, ya que esta persona se encontraba muy cerca del río

Cocodrilo de gran tamaño

Según las autoridades, el cocodrilo medía poco más de tres metros y era parte de la fauna que habita en el río Colotepec, pues toda el área es una zona de manglares.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por vecinos, quienes mataron al ejemplar.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un hospital de la zona.

Durante la temporada de lluvias, los ataques de cocodrilos en la costa de Oaxaca incrementan, por lo que Protección Civil emitió recomendaciones en caso de ver a alguno de estos ejemplares.

“¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar en todo momento estar cerca de ellos, evitar fotografiarlos y retirarse lo más rápido posible del lugar, en una situación de ataque directo, lo que nosotros hemos sabido es que el punto más débil de estos animales –si es que hay algún punto débil– pues son sus ojos”, señaló el coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

En la costa oaxaqueña se han registrado al menos cinco ataques de cocodrilos, en lo que va de este año.

Con información de Jorge Morales

