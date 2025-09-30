Retienen Durante Dos Meses Instrumentos Musicales Donados en Aduana de Veracruz

Desde hace dos meses en el puerto de Veracruz permanecían retenidos en la Aduana más de 50 instrumentos musicales donados por escuelas de Berna, Suiza para niños de Chiapas.

Para liberar estos instrumentos la Aduana solicitaba no solo las facturas, sino también un certificado de autenticidad y que estuvieran libres de polillas por ser de madera.

Al respecto Roberto Peña Quesada, director artístico de la Orquesta Escuela Yuoth Sinfonnietta Chiapas indicó:

Que no venía un Certificado Fitosanitario, que no había facturas y que había una serie de irregularidades con ellos y digo es que eso es imposible, son instrumentos que han sido donados por esta escuela y están en perfecto estado

Por su parte Marco Sansores, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz señaló:

La mercancía no cuenta con la documentación necesaria para su importación a territorio nacional entendemos que para ello se esté fungiendo como donación que se hizo una persona o una institución en Suiza

Instrumentos

Se trata de más de 20 violines, 10 flautas transversales, tres clarinetes, dos trompetas, flautín, viola y un arpa, que estaban en riesgo de ser destruidos.

“El tiempo necesario en la Aduana están obligados ellos a una destrucción en un caso o a destinarlos a fines que así convengan por la autoridad”, precisó Sansores.

La donación fue para la orquesta sinfónica juvenil Youth Sinfonietta Chiapas integrada por niños y jóvenes de escasos recursos.

El embarque se hizo a través del Club Rotario de Tuxtla Gutiérrez como intermediario, quienes informaron al director de la Orquesta que las autoridades aduanales se negaron a entregar los instrumentos, que se consiguieron por gestión del director de la orquesta quien radicó en Suiza durante diez años.

Video: Retienen por Meses en Aduanas, Instrumentos Donados por Escuelas en Suiza para Estudiantes en Chiapas

Gobierno estatal

En tanto Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas indicó:

Hay una serie de aparatos musicales que vienen de Suiza y venían para niños y niñas para Chiapas. Va a servir mucho para los municipios que estamos fomentando la cultura de la paz y particularmente va a llegar todos esos instrumentos a las personas más necesitadas"

Liberación de instrumentos

La tarde de este lunes el director de la orquesta chiapaneca confirmó que se logró la liberación de los instrumentos.

Me acaba de hablar la licenciada Altagracia Gómez es asesora de la Presidenta en asuntos financieros y económicos, ella se encargó de verlo, ya encontraron el contenedor, ya se liberó y dieron instrucciones inmediatas de que el consignatario puede pasar a recogerlos y bueno estamos felices, casi no me la creo, de que tan rápido se pudo solucionar ese problema

Esta orquesta, la integran en su mayoría niños y jóvenes menores de 15 años de escasos recursos y abre sus puertas a todos aquellos que deseen aprender a tocar un instrumento.

Historias recomendadas:

Con información de Corresponsales Nacionales

LECQ