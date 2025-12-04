Roban Cálices y Evangeliario con Detalles de Oro del Santuario de San Juan Pablo II, en Colima

La ola de robos ocurridos en la capital de Colima desde el pasado mes de septiembre alcanzó al Santuario de San Juan Pablo II, al norte de la ciudad.

Fue la madrugada del miércoles cuando fueron robados del interior del templo dos copas, conocidas como cálices de plata con baño de oro, y un evangeliario con detalles en chapa de oro y piedra.

Las piezas religiosas estaban resguardadas en la sacristía, un cuarto anexo al templo, donde se custodian objetos litúrgicos y vestiduras sagradas.

A través de un comunicado, el templo lamentó el robo y explicó la importancia de los enseres en los actos litúrgicos.

Los cálices, además de ser objetos litúrgicos de uso cotidiano, eran reliquias de tercer grado, por lo que su valor para nosotros es ante todo espiritual, y supera con mucho cualquier consideración material

Falta de seguridad

La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, atribuye estos robos a la falta de vigilancia, ya que según señala, la policía municipal solo tiene tres patrullas que funcionan.

Entendemos que en el municipio de Colima tiene tres patrullas que, por cierto, nosotros les regalamos funcionando y que las cinco que les dimos el año pasado, por alguna razón, no las han, no sé, se les descompusieron, no las han reparado

Según confirmó la Fiscalía de Colima, la denuncia por el robo de los objetos religiosos fue interpuesta por el padre Eduardo de la Mora Rodríguez, párroco del Santuario de San Juan Pablo II.

Historias recomendadas:

Con información de Bertha Reynoso

ICM