Roban Camión en Michoacán, Secuestran a Chofer y Encuentran Mercancía en Edomex: Así Pasó

Un camión de carga fue robado en Michoacán, y la mercancía localizada en el Estado de México (Edomex). Te decimos qué pasó.

El pasado 17 de diciembre de 2025, el camión fue robado en la carretera Guadalajara-Atlacomulco, colonia Copándaro, en Michoacán, y el conductor secuestrado y posteriormente liberado en Atlacomulco.

Noticia relacionada: Golpe al Crimen en Coahuayana: Aseguran Fábrica de Autos Blindados y Decomisan Camiones Monstruo

Robo de un camión en Michoacán

Luego del reporte de robo del camión en Michoacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó una orden de cateo para un inmueble ubicado en el municipio de Melchor Ocampo.

Una vez que el juez otorgó el mandamiento judicial para el domicilio ubicado en la calle Doroteo Arango, colonia El Mirador, en dicho municipio mexiquense, elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal ingresaron al lugar en donde fue hallado:

El vehículo, así como 840 kilogramos de croquetas, con un valor aproximado de 1 millón 250 mil pesos.

Luego del cateo, el inmueble quedó asegurado para continuar con las indagatorias correspondientes. No se informó de personas detenidas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

