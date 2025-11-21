Rodrigo Isidro: Estudiante de Veterinaria es Asesinado Presuntamente por Policías de Tabasco

Rodrigo Isidro Ricárdez de 20 años de edad, era estudiante de Veterinaria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y fue asesinado presuntamente por policías de la entidad. “Lo iban siguiendo”, denuncia su familia.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el joven regresaba en su vehículo a su domicilio. Durante el traslado, a la altura de la calle Jerónimo Palacios, entre 2 de febrero y Castaño de la colonia José María Pino Suárez.

Noticia relacionada: Mascota de Erick Omar, Joven de 21 Años Hallado Muerto, Intentó Defenderlo de Policías de CDMX

Los familiares de Rodrigo señalan que regresaba del rancho donde le ayudaba a su papá, Lucio Isidro Álvarez, cuando fue atacado a balazos por presuntos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A mi hijo lo iba siguiendo la policía, lo acribillaron antes de entrar a la colonia, le pegaron tres tiros, un tiro a la altura del cuello, un tiro en el corazón de frente y un tiro en la mano izquierda (...) Estoy destrozado como padre, dijo a medios locales

Asimismo, el papá de Rodrigo Isidro Ricárdez, asegura que solo están exigiendo justicia por el homicidio de su hijo, no quieren venganza.

Yo no exijo venganza, yo necesito justicia, que no quede impune porque el mismo sistema que se encarga de la seguridad del ciudadano le quitó la vida a mi hijo

¿Qué dicen las autoridades sobre el homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez?

Luego de darse a conocer la muerte del estudiante Rodrigo Isidro Ricárdez, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), informó que los hechos ocurrieron el 14 de noviembre en el municipio Centro, por lo que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como la Dirección de la Policía de Investigación, realizan las diligencias necesarias, incluyendo peritajes, análisis técnicos y entrevistas, con el fin de robustecer la indagatoria

Video: Sector Congreso de la SSC CDMX Suma Casos de Abuso, Colaboración con el Crimen y la Muerte de Erick Omar

En tanto, el titular de la Fiscalía del estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, aseguró que investigan la posible participación de elementos policiales.

No va a haber ningún tipo de favoritismo, aseguró

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Serafín Tadeo Lazcano, confirmó que las indagatorias están a cargo de la Fiscalía, por lo que no han iniciado una investigación interna a los oficiales presuntamente implicados en el homicidio.

Cuando ellos (la Fiscalía Tabasco) resuelvan ya veremos qué pasa

¿Quién era Rodrigo Isidro Ricárdez?

Rodrigo Isidro Ricárdez tenía 20 años y estudiaba Veterinaria. Además de llevar sus clases, también ayudaba a su papá con un rancho, en donde se hacía cargo principalmente del cuidado del ganado.

Tenía su propio ganado, él se encargaba del rancho, me quitaron mi brazo derecho, me mataron en vida, pero aquí estoy y voy a seguir luchando, dijo su papá

Sus seres queridos lo recuerdan como alguien muy alegre, trabajador y con muchos sueños por cumplir.

Era una persona con sueños, metas y con una gran vida por delante, VIDA que él aún estaba comenzando a vivir, con una familia que lo amaba y que hoy todo se le fue arrancado a manos de personas que se suponen debían cuidarlo

Aseguran que no dejarán de luchar hasta que se haga justicia. El sábado 22 de noviembre realizarán una protesta pacífica a las 9:00 horas al exterior de la Fiscalía de Tabasco.

Lucharemos por su justicia y por la verdad de los hechos, que es lo que él y nosotros merecemos, en su nombre y por todo el cariño que le tenemos, queremos sanar esa herida y vacío que nos dejó

Historias recomendadas:

EPP