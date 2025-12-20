Rossana Navarro, la Maestra de Kínder que fue Hallada Muerta Junto al Cantante Ugo Vidal

La comunidad del Colegio Reina Isabel está de luto. Murió la maestra Rossana Janeth Navarro González, quien fue hallada sin vida junto a su pareja, el cantante Ugo Vidal, dentro de su departamento en Tijuana, Baja California.

A través de redes sociales, la comunidad escolar e internautas lamentaron el deceso de la pareja, recordando la cercanía de la docente con sus alumnos.

La comunidad del Colegio Reina Isabel lamenta profundamente el fallecimiento de Miss Rossana Janeth Navarro González, querida maestra de Kínder Palmas. Elevamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este difícil momento.

Su vocación, cariño y dedicación hacia nuestros alumnos permanecerán siempre en la memoria de nuestra comunidad.

Sobre esta publicación, integrantes de la comunidad escolar expresaron su tristeza por el fallecimiento de Miss Rossana, como la conocían entre las aulas y los pasillos del colegio.

Entre los comentarios recordaron a la profesora como "una hermosa persona y una gran maestra".

En poco tiempo deja una huella imborrable en el corazón de todos nuestros hijos! Que tristeza, no hay palabras que puedan aliviar a su familia, pronta resignación y consuelo para todos!

Muy querida y respetada Miss Rossana, que Dios le conceda pronta resignación a su familia. Una maravillosa maestra amada por sus niños. La vamos a extrañar muchísimo. Sin duda nos dejó una huella de amor a todos los que la conocimos.

¿Qué se sabe del hallazgo de los cuerpos de Ugo Vidal y Rossana Navarro?

El cantante Ugo Vidal falleció a los 49 años de edad, junto a su pareja Rossana Navarro, de 47, al interior de un domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió tras el aviso de un familiar, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Tijuana y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes al arribar al inmueble localizaron a ambas personas inconscientes y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se ha determinado la causa oficial de la muerte. No obstante, por las condiciones encontradas en la escena se presume una posible intoxicación por monóxido de carbono.

Será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y confirmar el origen del fallecimiento mediante los peritajes forenses.

