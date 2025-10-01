Se Han Identificado 96 Cuerpos del Crematorio Plenitud; 79 Ya se Entregaron a sus Familias

A poco más de tres meses de que fueron descubiertos casi 400 cuerpos en el crematorio Plenitud al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, se han identificado hasta el momento 96 cuerpos y solo se han entregado 79 a sus familias.

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, aún mantiene en custodia algunos cuerpos que ya fueron identificados, pero sus familiares no los han reclamado para darles destino final.

Al respecto, Eduardo Esparza, vocero de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua indicó:

La Fiscalía General del Estado, informa que ya se logró la identificación de 96 personas, los resultados de estas individualizaciones, ya fueron notificados a 86 familias y se contempla que en las próximas horas se notifique a las 10 familias restantes, además que ya fueron entregados 79 de estos cuerpos sin vida

Denuncias contra funerarias

En tanto, más de 60 familias decidieron denunciar por fraude a alguna de las 7 agencias funerarias que llevaron cuerpos a incinerar al crematorio Plenitud y recibieron cenizas falsas.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua señaló:

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, debo informarte que 62 interpusieron su respectiva denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la paz y seguridad de las personas y de la fe pública, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó que continúa con los trabajos de identificación forense, con ayuda del Instituto Nacional Electoral y su base de datos, además de rehidratación de huellas dactilares en los laboratorios del Servicio Médico Forense.

