Se Han Identificado 96 Cuerpos del Crematorio Plenitud; 79 Ya se Entregaron a sus Familias
N+
Más de 60 familias denunciaron por fraude a alguna de las agencias funerarias que llevaron cuerpos a incinerar al crematorio Plenitud y recibieron cenizas falsas
COMPARTE:
A poco más de tres meses de que fueron descubiertos casi 400 cuerpos en el crematorio Plenitud al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, se han identificado hasta el momento 96 cuerpos y solo se han entregado 79 a sus familias.
La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, aún mantiene en custodia algunos cuerpos que ya fueron identificados, pero sus familiares no los han reclamado para darles destino final.
Al respecto, Eduardo Esparza, vocero de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua indicó:
La Fiscalía General del Estado, informa que ya se logró la identificación de 96 personas, los resultados de estas individualizaciones, ya fueron notificados a 86 familias y se contempla que en las próximas horas se notifique a las 10 familias restantes, además que ya fueron entregados 79 de estos cuerpos sin vida
Denuncias contra funerarias
En tanto, más de 60 familias decidieron denunciar por fraude a alguna de las 7 agencias funerarias que llevaron cuerpos a incinerar al crematorio Plenitud y recibieron cenizas falsas.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua señaló:
De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, debo informarte que 62 interpusieron su respectiva denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la paz y seguridad de las personas y de la fe pública, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables
La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó que continúa con los trabajos de identificación forense, con ayuda del Instituto Nacional Electoral y su base de datos, además de rehidratación de huellas dactilares en los laboratorios del Servicio Médico Forense.
Historias recomendadas:
- Cierra Gobierno de Estados Unidos; "Shutdown" Paraliza Servicios y Salarios de Funcionarios
- Piperos Responden a Versión de Fiscalía CDMX por Explosión en Iztapalapa; Esto Contestaron
- Se Abre Grieta en Puente de la Concordia, Lugar Donde Ocurrió la Explosión de Pipa en Iztapalapa
Con información de Francisco Javier Carmona
LECQ