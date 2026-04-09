Se Roban Camión con 16 Toneladas de Harina de Trigo: Asalto Ocurrió en Carretera de Michoacán
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Sujetos armados se robaron un camión cargado con varias toneladas de harina de trigo, en carretera de Michoacán
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En Michoacán, fue robado un camión cargado con varias toneladas de harina de trigo, sobre la carretera Ecuandureo-La Piedad.
Según los primeros reportes, sujetos armados interceptaron la unidad, un tractocamión tipo caja seca con placas del Servicio Público Federal, y se la robaron con 16.8 toneladas de harina de trigo.
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Esto se sabe del robo en Michoacán
Tras el robo, el abogado legal de la empresa interpuso una denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal.
Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo, la FGR Michoacán continúa con la investigación para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios para deslindar responsabilidades.
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Con información de N+.
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