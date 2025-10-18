Sepultan a Víctima de las Fuertes Lluvias en Tlahuilotepec, Puebla

En Tlacuilotepec, Puebla fue sepultado Rey Hernández Carballo un joven 17 años de edad quien fue arrastrado por el río San Marcos, tras las lluvias del pasado 9 de octubre.

Adriana Carballo, mamá de Rey aseguró que intentó cruzar el río pero no lo logró:

Intentó cruzarlo hacia acá y no pudo; no lo logró y fue por eso que pues se ahogó, él venía el domingo pero, no lo encontramos el día domingo, lo encontramos hasta el día miércoles

El joven era comerciante y vivía en Tlaxcala con su mamá, se dirigía a Tlacuilotepec para llevar comida a su abuela, las fuertes lluvias de esos días impidieron que llegara.

Teófila Dionisio, abuela de Rey señaló:

Siempre lo esperaba yo, y pues lamentablemente no lo, sí lo esperé, pero ya no hubo manera de encontrarlo. Sabía yo que venía, me traía algo para comer por el motivo de que pasó, la lluvia, toda la semana estuvo lloviendo 4, 5 días

Rey era originario de la localidad de San Andrés en Tlacuilotepec, pero las lluvias también destruyeron los caminos a su comunidad y no hubo posibilidades de ingresar, sus restos ya descansan en el panteón de la cabecera municipal.

Paulino Hernández, papá de Rey explicó que era complicado trasladarlo a la comunidad de San Andrés.

Lo acabamos de sepultar aquí, él estuvo viviendo un buen tiempo con sus abuelos y sus abuelos lo quisieron tener aquí, era mejor tenerlo aquí porque para trasladarlo a la comunidad de San Andrés no hay paso, todo está cerrado

18 muertos

Rey es una de las 18 personas que murieron en Puebla por las lluvias.

El señor Abundio Yáñez también vive en Tlacuilotepec, dice que bastó una noche para que el agua destruyera todo.

En una noche hizo todo, yo ahí vivo luego, fue feo el rezumbido

Hasta el día de hoy aún faltan 5 personas por localizar.

En tanto carreteras federales y estatales comienzan a ser despejadas con maquinaria pesada.

Durante toda esta semana más de 159 mil estudiantes no tuvieron actividades escolares, pues hay 164 escuelas dañadas por las lluvias.

Se estima que hay más de 30 mil personas damnificadas en la entidad.

Con información de Antonio Morán Mora

