Sin Control el Ambulantaje en Acapulco, a Días del Inicio de Temporada Vacacional de Fin de Año
Comerciantes que venden desde comida hasta ropa y bebidas frías ocupan banquetas, accesos a la bahía y callejones de la zona turística
A unos días del inicio de la temporada vacacional de fin de año, el comercio informal ha invadido calles y playas del puerto de Acapulco, Guerrero.
Banquetas, accesos a la bahía y callejones de la zona turística están ocupados por comerciantes que venden desde comida hasta ropa y bebidas frías.
Al respecto, Anselmo, vendedor informal indicó:
Hay que echarle ganas porque si no camina uno, no vende uno, así es, día con día tiene que echar ganas uno para que pueda vivir uno si no trabaja uno, no puede vivir uno con familia
Competencia desleal
Los comerciantes establecidos no están en contra de que las personas trabajen, pero sí reconocen que son una competencia desleal.
Como lo refiere Oswaldo Silva, encargado de restaurante:
Sí nos llega a afectar porque uno paga establecimiento, paga todos los permisos y como dan un precio más accesible este pues sí nos llega a afectar un poco en la venta pues aquí en el restaurante
Armando Añorve Ríos, regidor presidente de la Comisión de Fomento al Empleo y Desarrollo Económico de Acapulco, señaló:
Es sumamente necesario que se formalicen todos los vendedores ambulantes
Las autoridades de vía pública señalan que realizarán operativos para impedir que las áreas de concentración turística se llenen de ambulantes en las vacaciones.
Con información de Isaac Flores
