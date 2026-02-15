Temblor de Magnitud 4.2 Sacude Chiapas Hoy Domingo 15 de Febrero 2026
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 grados con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas, registrado esta tarde
Un sismo de magnitud 4.2 fue registrado este domingo 15 de febrero de 2026 en el estado de Chiapas, según información difundida por el Servicio Sismológico Nacional. El evento sísmico ocurrió a las 16:40:12 horas, tiempo del centro de México.
Ubicación del epicentro en zona costera
El epicentro del temblor se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Huixtla, municipio ubicado en la región del Soconusco, en Chiapas. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud 14.42 y longitud -93.25, ubicándose en una zona cercana a la línea costera del océano Pacífico.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 116 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 15/02/26 16:40:12 Lat 14.42 Lon -93.25 Pf 13 km pic.twitter.com/8ohergk5YU— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 15, 2026
El sismo presentó una profundidad de 13 kilómetros. Las autoridades no reportaron información adicional sobre daños materiales, afectaciones a la población o réplicas posteriores al evento sísmico principal registrado en la región sur de Chiapas.
