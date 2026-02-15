Inicio Estados Temblor de Magnitud 4.2 Sacude Chiapas Hoy Domingo 15 de Febrero 2026

Temblor de Magnitud 4.2 Sacude Chiapas Hoy Domingo 15 de Febrero 2026

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 grados con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas, registrado esta tarde

Foto: Cuartoscuro / Archivo.

El organismo no reportó información adicional sobre daños materiales- Foto: Cuartoscuro / Archivo.

Un sismo de magnitud 4.2 fue registrado este domingo 15 de febrero de 2026 en el estado de Chiapas, según información difundida por el Servicio Sismológico Nacional. El evento sísmico ocurrió a las 16:40:12 horas, tiempo del centro de México.

Ubicación del epicentro en zona costera

El epicentro del temblor se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Huixtla, municipio ubicado en la región del Soconusco, en Chiapas. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud 14.42 y longitud -93.25, ubicándose en una zona cercana a la línea costera del océano Pacífico.

El sismo presentó una profundidad de 13 kilómetros. Las autoridades no reportaron información adicional sobre daños materiales, afectaciones a la población o réplicas posteriores al evento sísmico principal registrado en la región sur de Chiapas.

