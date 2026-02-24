Sismo Hoy 24 de Febrero en México: ¿De Cuánto Fue y Dónde se Originó el Temblor?

Un sismo hoy 24 de febrero en México alertó a las autoridades del Servicio Sismológico Nacional (SSN), por lo que dio a conocer los detalles del temblor.

De acuerdo con las autoridades, el sismo de magnitud 4.1 se registró a 26 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, minutos antes de las 19:00 horas.

Noticia relacionada: Primer Simulacro 2026: Piden Alistar Kit de Vida en Caso de Sismo, ¿Qué Debe Contener?

SISMO Magnitud 4.1 Loc 26 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/02/26 18:57:46 Lat 14.49 Lon -92.29 Pf 69 km, informó el SSN

Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han informado sobre daños o afectaciones por este sismo ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 26 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/02/26 18:57:46 Lat 14.49 Lon -92.29 Pf 69 km pic.twitter.com/8PqWKNhlep — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 25, 2026

¿Cuántos sismos se han registrado en Ciudad Hidalgo, Chiapas?

Este sismo de magnitud 4.1 no ha sido el único que se ha registrado este martes 24 de febrero, debido a que alrededor de las 4:51 de la madrugada se reportó otro de magnitud 4.0 a 94 kilómetros al suroeste de dicha localidad.

Mientras que otro sismo de magnitud 4.1 tuvo como epicentro el kilómetro 22 al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Las autoridades no han dado detalles sobre estos temblores durante este martes, sin embargo, se mantienen alerta ante cualquier eventualidad.

¿Sabes cómo hacer un kit de vida?

Según las autoridades, un kit de vida o mochila de vida que es aliado durante un sismo, debe contener los siguientes elementos:

Agua embotellada: procura que sean 2 litros por persona por día

Comida no perecedera: enlatados, barras de cereal o alimentos empacados al vacío

Botiquín de primeros auxilios: medicinas esenciales, materiales de curación y no olvides incluir medicamentos especiales que requiera algún integrante de la familia

Linterna: revisa que contenga baterías suficientes

Documentos importantes: puedes guardarlos en bolsas plastificadas y tener una copia digitalizada en una USB

Ahora bien, sabemos que los animales de compañía son parte de nuestra familia y también es importante preparar un kit de vida para mascota en caso de sismo. Recuerda que debe ser de tela resistente e impermeable. Esto es todo lo que contiene:

Agua y alimento: botellas de agua y comida abre fácil (Revisa a la caducidad)

Plato: debe ser un recipiente pequeño para colocar su comida

Manta: servirá para protegerlos y abrigarlos durante una emergencia

Cartilla y fotografía: prepara una tarjeta con la información de tu perro, gato o cualquier otro animal de compañía, así como registros veterinarios

Un juguete: sirve para llamarlo en caso de que se aleje

Medicamentos: si tiene alguna condición, no olvides sus medicinas o tratamientos

Bolsas: serán de utilidad para levantar sus heces

Correa: es importante mantenerlo con correa, ya que se puede poner nervioso debido a la emergencia

Historias recomendadas:

EPP