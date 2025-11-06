Tembló en México Hoy: Magnitud de los Sismos este 6 de Noviembre de 2025
El Servicio Sismológico Nacional informó que en la mañana de este jueves se registraron varios sismos en distintas entidades de México
La mañana de hoy, 6 de noviembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró temblores de magnitud mayor a 4.0. En N+ te contamos dónde sucedieron y cuál fue su magnitud.
El sismo de mayor magnitud sucedió en Las Choapas, en el estado de Veracruz. De acuerdo con el SSN, ocurrió a las 6:13 de la mañana, tuvo una latitud de 17.23, longitud de -94.31 y profundidad de 170 kilómetros (km).
Mientras que su magnitud fue de 4.9, debido a su intensidad no fue perceptible en la CDMX y no requirió activación de la Alerta Sísmica.
En un inicio, en un reporte preliminar, el SSN reportó que el temblor se había registrado con epicentro en Oaxaca, con una magnitud 5.1; sin embargo, minutos más tarde aclaró que fue en Veracruz.
SISMO Magnitud 4.9 Loc 79 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER 06/11/25 06:13:13 Lat 17.23 Lon -94.31 Pf 170 km pic.twitter.com/GRbs1l3fbI— Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 6, 2025
Dos sismos en Baja California Sur
Por su parte, en Baja California Sur tembló dos veces en la mañana de hoy. Ambos sismos se registraron en el municipio de Santa Rosalía.
- Hora: 7:25:56. Sismo Magnitud 5.1 a 95 kilómetros al Noroeste de Santa Rosalía. Lat 28.15 Lon -112.58 Pf 10 km.
- Hora: 04:26:14. Sismo Magnitud 4.5 a 68 kilómetros al Noreste de Santa Rosalía Lat 27.88 Lon -111.95 Pf 5 km.
