Someten a Policías de Chihuahua a Exámenes Antidoping; 14 Resultan Positivos

Casi 4 mil policías de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua, fueron sometidos a exámenes contra el uso de drogas y hasta el momento 14 policías han resultado positivos al consumo de cocaína y mariguana.

En Ciudad Juárez, unos 2 mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Seguridad Vial, fueron convocados para realizarse el examen antidoping.

Al respecto César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó:

Este doping es para todo el personal, 100% del personal se lo vamos a realizar, anteriormente son los exámenes que realizamos periódicamente para que, si tenemos alguna duda de algún elemento que haya cometido alguna falta, bueno también le realizamos un doping

Exámenes a todo el personal

El examen contra el uso de drogas se realizará a todo el personal y, hasta el momento, tres policías de Ciudad Juárez resultaron positivos al examen y fueron separados de sus funciones.

En tanto, en la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, mil 500 policías fueron sometidos al examen contra uso de drogas, 11 de ellos resultaron positivos y dados de baja.

Julio César Salas, comisario de la Policía Municipal de la ciudad de Chihuahua señaló:

Es un requisito de permanencia el realizar ese tipo de exámenes antidoping, uno por el tema del porte de arma de fuego y dos es un requisito obviamente por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aprobar estos exámenes

Los exámenes antidoping en la ciudad de Chihuahua se realizarán durante los próximos días.

Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ