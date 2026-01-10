Sorpresa y Molestia entre los Habitantes de Monterrey por Aumento en Pago de Predial

Entre los habitantes de Monterrey hay molestia ante el aumento, cercano al 24%, del impuesto predial en esa ciudad.

Muchos dicen que no tienen para pagar este impuesto.

Miles de regiomontanos fueron sorprendidos este inicio de año con aumentos en el impuesto predial que, en promedio, fueron del 24%.

Muchos no pudieron pagar la nueva tarifa al enterarse del aumento, como lo refiere Juana Martínez, una habitante de Monterrey:

Es mucho el aumento, nosotros que somos pensionados, por un año dos mil pesos de recargos nomas por el año pasado que no pagamos, es mucho, y luego somos pensionados, nomás tengo la pensión de cuatro mil pesos, como le vamos a hacer

Durante los primeros 3 meses del año, el Ayuntamiento anunció descuentos de hasta el 15% para quienes paguen anticipadamente, además, los primeros 200 mil contribuyentes que lo hagan recibirán un seguro para sus viviendas.

Pese a la sorpresa y la molestia, ciudadanos pagaron el nuevo importe y exigieron que sus impuestos se utilicen en obras de beneficio con rendición de cuentas.

El aumento en el impuesto se aprobó en 2024 para el Ejercicio Fiscal 2025, pero un retraso en su publicación impidió que entrara en vigor el año pasado, pero ahora se comenzó a cobrar.

Protesta

Este viernes un grupo de ciudadanos se manifestó frente al Palacio de Gobierno de Monterrey contra el alza de este impuesto.

Fueron atendidos por autoridades quienes les explicaron las razones de este incremento y prometieron aclararlo caso por caso.

