Taxista, Pieza Clave para Dar con Donadora de Comida Envenenada

En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cinco perros y cuatro gatos del refugio Ayuda a un Callejerito murieron después de la donación de comida envenenada.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Mónica contactó a la asociación y les informó que haría el envío de dos bultos de alimento, uno para gato y otro para perro, a través de un taxi por aplicación.

La donante se negó a compartir el viaje en tiempo real, e indicó daría aviso cuando el coche estuviera al exterior de la asociación.

Guadalupe Hernández, del refugio Ayuda a un Callejerito, relató los hechos:

Me dispongo a dárselo a los perritos y se los comen bien, yo también, no vi nada extraño, a los 20 minutos veo que empiezan a vomitar, a hacer diarrea, me los llevo al veterinario y empezaron a convulsionar y se pusieron muy malitos