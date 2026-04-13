Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 13 de Abril de 2026
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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 13 de abril de 2026
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Este lunes, 13 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Sonará Alerta Sísmica: Ésta es la Magnitud Hipotética en Simulacro Nacional 2026.
Sismos hoy en México
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, pero ninguno de magnitud mayor a 4.0:
- A las 17:07 horas de ayer se registró un sismo de magnitud 4.2 a 39 km al oeste de Ometepec, Guerrero, a 34.9 km de profundidad
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Con información de N+
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