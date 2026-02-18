Temblor en México Hoy 18 de Febrero 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Miércoles

Durante este miércoles, 18 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Sismos hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 17 de febrero se han registrado 7,073 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 7:10 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 120 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 120 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 18/02/26 07:10:10 Lat 15.28 Lon -94.57 Pf 16 km pic.twitter.com/7bCkVu0wMW — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 18, 2026

A las 6:51 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 19 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 79 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 19 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/02/26 06:51:14 Lat 14.51 Lon -92.21 Pf 79 km pic.twitter.com/2pOCDggc80 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 18, 2026

¿En qué casos no suena la alerta sísmica?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alerta sísmica se activa oficialmente con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías.

Estos son los casos en los que no suena la alerta sísmica:

Cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no supera los rangos de alertamiento.

Cuando son sismos lejanos a las ciudades, las ondas sísmicas se atenúan conforme se propagan llegando a ser imperceptibles. SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar los lejanos.

Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores, sus ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso podrían no detectarse.

En el caso de sismos locales no se activa la Alerta Sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento.

