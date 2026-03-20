Temblor en México Hoy 20 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Este viernes, 20 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

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Ssmos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 05:29 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 61 km al sur de J. Rodríguez Clara. Veracruz, a 109 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 61 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER 20/03/26 05:29:21 Lat 17.44 Lon -95.44 Pf 109 km pic.twitter.com/kz1XTFgEPc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 20, 2026

A las 04:34 horas, se registó un sismo de magnitud 4.1 a 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 6 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 20/03/26 04:34:48 Lat 14.04 Lon -93.25 Pf 6 km pic.twitter.com/qxDJwGJxW8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 20, 2026

A las 01:11 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 47 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a 54 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 47 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX 20/03/26 01:11:59 Lat 17.19 Lon -94.74 Pf 54 km pic.twitter.com/6qRvHF9VsL — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 20, 2026

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