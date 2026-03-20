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Temblor en México Hoy 20 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 20 de marzo de 2026

Este 20 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México.

Este 20 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, 20 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

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Ssmos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 05:29 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 61 km al sur de J. Rodríguez Clara. Veracruz, a 109 km de profundidad.
  • A las 04:34 horas, se registó un sismo de magnitud 4.1 a 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 6 km de profundidad.
  • A las 01:11 horas, se registó un sismo de magnitud 4.0 a 47 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a 54 km de profundidad.

 

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