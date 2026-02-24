Inicio Estados Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Febrero de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Febrero de 2026

Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 24 de febrero de 2026

Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Febrero de 2026

Hoy 24 de febrero 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 24 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

  • El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 23 de febrero se han registrado 7,305 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Temblores hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 7:46 horas, sismo de magnitud  4.2 a 13 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, a 42 km de profundidad.
  • A las 6:20 horas, sismo de magnitud 4.1 a 22 km al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 87 km de profundidad.
  • A las 4:41 horas, sismo de magnitud 4.0 a 94 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 2 km de profundidad.
  • A las 3:25 horas, sismo magnitud 4.0 a 113 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 23 km de profundidad.
  • A las 00:26 horas, sismo magnitud 4.1 a 75 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

Sismos 2026
