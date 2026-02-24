Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 24 de Febrero de 2026

Este martes, 24 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 23 de febrero se han registrado 7,305 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Temblores hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 7:46 horas, sismo de magnitud 4.2 a 13 km al sureste de Crucecita, Oaxaca, a 42 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 13 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 24/02/26 07:46:01 Lat 15.71 Lon -96.02 Pf 42 km pic.twitter.com/XNcFoABpkA — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 24, 2026

A las 6:20 horas, sismo de magnitud 4.1 a 22 km al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 87 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 22 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/02/26 06:20:31 Lat 14.72 Lon -92.35 Pf 87 km pic.twitter.com/b1erJhBSSp — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 24, 2026

A las 4:41 horas, sismo de magnitud 4.0 a 94 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 2 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 94 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/02/26 04:41:53 Lat 14.35 Lon -92.96 Pf 2 km pic.twitter.com/MVK7YH3p9w — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 24, 2026

A las 3:25 horas, sismo magnitud 4.0 a 113 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 23 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 113 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 24/02/26 03:25:54 Lat 14.41 Lon -93.20 Pf 23 km pic.twitter.com/MwuQ9gLfiQ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 24, 2026

A las 00:26 horas, sismo magnitud 4.1 a 75 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 75 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX 24/02/26 00:26:57 Lat 15.07 Lon -96.60 Pf 16 km pic.twitter.com/cNIN9Kw1wh — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 24, 2026

