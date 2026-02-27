Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 27 de Febrero de 2026

Este viernes, 27 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

Durante la madrugada, el SSN informó de un microsismo de magnitud 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), sin que se reporte alguna afectación.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 27/02/26 03:56:46 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 27, 2026

Temblores hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 26 de febrero se han registrado 7,457 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 00:56 horas, se registró un sismo magnitud 4.0 a 48 km al sur de Nueva Italia, Michoacán, a 64 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 48 km al SUR de NUEVA ITALIA, MICH 27/02/26 00:56:49 Lat 18.59 Lon -102.14 Pf 64 km pic.twitter.com/CaYx0S3uRw — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 27, 2026

