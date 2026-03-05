Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Marzo de 2026

Este jueves 5 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Nueva Alerta en Celulares: Así Avisarán por Lluvias, Huracanes y Erupción Volcánica en México.

Temblores hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 5:40 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 49 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 74 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 49 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 05/03/26 05:40:02 Lat 14.80 Lon -92.76 Pf 74 km pic.twitter.com/lqY6zkRBy6 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 5, 2026

A las 5:30 horas, se registró un sismo de magnitud 5 a 771 km al noreste de Piedras Negras, Coahuila, a 10 km de profundidad.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 771 km al NORESTE de PIEDRAS NEGRAS, COAH 05/03/26 05:30:11 Lat 32.19 Lon -93.57 Pf 10 km pic.twitter.com/JbD9Z5xUT6 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 5, 2026

A las 5:12 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 64 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 118 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 64 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX 05/03/26 05:12:22 Lat 16.89 Lon -94.41 Pf 119 km pic.twitter.com/61co6JElMa — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 5, 2026

A las 00:33 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 23 km al suroeste de Cintalapa, Chiapas, a 132 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 23 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS 05/03/26 00:33:40 Lat 16.53 Lon -93.85 Pf 132 km pic.twitter.com/0BNi7hgG9s — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 5, 2026

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar