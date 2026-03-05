Inicio Estados Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Marzo de 2026

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Marzo de 2026

Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de marzo de 2026

Magnitud y Epicentro de los Sismos este 5 de Marzo de 2026

Este 5 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este jueves 5 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Temblores hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 5:40 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 49 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 74 km de profundidad.
  • A las 5:30 horas, se registró un sismo de magnitud 5 a 771 km al noreste de Piedras Negras, Coahuila, a 10 km de profundidad.
  • A las 5:12 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 64 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, a 118 km de profundidad.
  • A las 00:33 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.2 a 23 km al suroeste de Cintalapa, Chiapas, a 132 km de profundidad.

