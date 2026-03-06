Inicio Estados Temblor en México Hoy 6 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Temblor en México Hoy 6 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 6 de marzo de 2026

Este 6 de marzo de 2026 se han registrado varios sismos en México.

Durante este viernes, 6 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Simos en México hoy

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

  • A las 02:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 120 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 16 km de profundidad.
  • A las 00:44 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 103 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

Sismos 2026
