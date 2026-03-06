Temblor en México Hoy 6 de Marzo 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Durante este viernes, 6 de marzo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Simos en México hoy

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 02:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 120 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 120 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 06/03/26 02:57:03 Lat 15.07 Lon -94.17 Pf 16 km pic.twitter.com/eAuHlx4Z27 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 6, 2026

A las 00:44 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 103 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 06/03/26 00:44:25 Lat 15.36 Lon -94.73 Pf 16 km pic.twitter.com/WPfLo7onTV — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 6, 2026

