¿Tembló Hoy en México? Reporte y Magnitud de Sismos este 7 de Abril 2026

Este martes, 7 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

Durante marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional reportó 3,162 sismos con epicentros en México. Las magnitudes oscilaron entre 1.0 y 5.2.

Los eventos más grandes del mes fueron dos de magnitud 5.2. Ambos ocurrieron el 28 de marzo en la costa de Oaxaca, al suroeste de Pinotepa Nacional, a las 06:57 y 09:02 respectivamente.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 9:13 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.5 a 33 km al suroeste de Nueva Italia, Michoacán, a 81.3 km de profundidad.

A las 8:44 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 178 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a 16.1 km de profundidad.

A las 7:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 36 km al noroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a 20.5 km de profundidad

Sismo en Michoacán

Respecto al sismo registrado hoy en Michoacán, Protección Civil del estado informó que el sismo fue perceptible en Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Tepalcatepec, San Juan Nuevo y Tancítaro; sin novedades en el resto del estado.

Además, se mantiene monitoreo permanente.

📍 SISMO

🔔 Magnitud 4.6

📌 Epicentro: 29 km al sur de Apatzingán, Mich.

📏 Profundidad: 10 km

Perceptible en Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Tepalcatepec, San Juan Nuevo y Tancítaro; sin novedades en el resto del estado.

Se mantiene monitoreo permanente. 🌍🔎#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/kCTltDeWKT — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) April 7, 2026

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Con información de N+.

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