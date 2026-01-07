Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 7 de Enero de 2026
N+
Esta es la magnitud y epicentro de los sismos registrados hoy, 7 de enero de 2026, en México
COMPARTE:
Este miércoles, 7 de enero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores.
Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Se Registra Sismo Magnitud 6.4 en Filipinas, Hoy 6 de Enero 2026
Sismo hoy en México
El SSN informó que hasta las 20:00 horas de ayer 6 de enero, se han registrado 3,060 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 4.7.
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre otros sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 han ocurrido en:
- A las 3:42 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 55 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 55 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX 07/01/26 03:42:01 Lat 15.85 Lon -98.16 Pf 5 km pic.twitter.com/NnFMh9Ib0B— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 7, 2026
¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?
El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo.
Antes
- Prepara tu plan familiar de protección civil.
- Organiza y participa en simulacros de evacuación.
- Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.
- Prepara tu mochila de emergencia.
Durante
- Conserva la calma.
- Ubícate en la zona de seguridad.
- No uses elevadores.
- Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.
Después
- Revisa tu casa después del sismo.
- Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.
- Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.
Historias recomendadas:
- Desmantelan Red del Cártel de Sinaloa en España: Ocultaban Droga en Mármol Importado de México.
-
Extorsiones Alcanzan a Maestros: Así los Orillan a Abandonar Escuelas Públicas.
-
Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.
Con información de N+
Rar