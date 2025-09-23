Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 23 de Septiembre de 2025

Este martes, 23 de septiembre de 2025, varios sismos sorprendieron a habitantes de México; el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la magnitud y epicentro de los temblores que se registraron hoy.

El primer informe de hoy del SSN señala que el temblor de magnitud 4.0 se registró a las 06:17 horas, a 55 kilómetros (km) al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una profundidad de 139 km.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 55 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 23/09/25 06:17:20 Lat 17.00 Lon -94.12 Pf 139 km pic.twitter.com/ugSbY6v8UI — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 23, 2025

Más tarde se informó de un segundo sismo de magnitud 4.0, a las 10:40 horas en a 55 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas, a 13.9 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 53 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 23/09/25 10:40:01 Lat 17.26 Lon -93.54 Pf 13 km pic.twitter.com/eMjY75Uf0e — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 23, 2025

Hasta el momento, se han registrado 34 sismos en México, sin embargo, solo los dos antes mencionados han sido de magnitud 4.0, los demás han sido menores y casi imperceptibles.

Noticia relacionada: Registran Dos Sismos en Tamaulipas en Un Día; ¿Dónde Tembló?

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos

Linterna y radio de pilas

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico

Silbato, encendedor y navaja

Duplicado de llaves

Dinero en efectivo

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar