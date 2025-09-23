Inicio Estados Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 23 de Septiembre de 2025

Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 23 de Septiembre de 2025

Esta es la magnitud y epicentro de los sismos registrados en México hoy, 23 de septiembre de 2025

Sismos del 23 de Septiembre de 2025

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional. Foto: Cuartoscuro

Este martes, 23 de septiembre de 2025, varios sismos sorprendieron a habitantes de México; el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la magnitud y epicentro de los temblores que se registraron hoy.

  • El primer informe de hoy del SSN señala que el temblor de magnitud 4.0 se registró a las 06:17 horas, a 55 kilómetros (km) al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una profundidad de 139 km.
  • Más tarde se informó de un segundo sismo de magnitud 4.0, a las 10:40 horas en a 55 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas, a 13.9 km de profundidad.

Hasta el momento, se han registrado 34 sismos en México, sin embargo, solo los dos antes mencionados han sido de magnitud 4.0, los demás han sido menores y casi imperceptibles.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

  • Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo. 
  • Alimentos no perecederos y agua
  • Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos 
  • Linterna y radio de pilas
  • Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico
  • Silbato, encendedor y navaja
  • Duplicado de llaves
  • Dinero en efectivo

Sismos 2025
