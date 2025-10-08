Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 8 de Octubre de 2025
Estos son los sismos registrados en México hoy, 8 de octubre de 2025.
Este miércoles, 8 de octubre de 2025, varios sismos sorprendieron a habitantes de México, por lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la magnitud y epicentro de los temblores que se registraron hoy.
Sismos en Chiapas
- El SSN reportó un temblor de magnitud 4.9 a 85 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas, se registró a las 05:58 horas, con una profundidad de 14 km.
SISMO Magnitud 4.9 Loc 85 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 05:58:05 Lat 13.90 Lon -92.18 Pf 14 km pic.twitter.com/sWhO3iYRlo— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025
- Previamente se registró otro sismo de magnitud 4.1, a 1123 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 4:43 horas, a 16 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 113 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 04:43:08 Lat 13.65 Lon -92.24 Pf 16 km pic.twitter.com/jdFjYefw0h— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025
- Más temprano, a las 4:16 horas, ya se había registrado un temblor de magnitud 4.9 a 120 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 17 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.9 Loc 120 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 04:16:20 Lat 13.60 Lon -92.29 Pf 17 km pic.twitter.com/293PnmijsE— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025
Sismos en Oaxaca
- Otro sismo de magnitud 4.0 se sintió a 22 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca, a las 5:32 horas, con una profundidad de 25 km.
- A las 4:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 113 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 113 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 08/10/25 04:25:34 Lat 15.38 Lon -94.53 Pf 16 km pic.twitter.com/ZwV06InALD— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025
Noticia relacionada: En 24 Horas se Registraron 10 Sismos en Estas Costas de Jalisco ¿Hay Afectaciones?
¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?
Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:
- Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.
- Alimentos no perecederos y agua
- Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos
- Linterna y radio de pilas
- Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico
- Silbato, encendedor y navaja
- Duplicado de llaves
- Dinero en efectivo
