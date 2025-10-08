Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 8 de Octubre de 2025

Este miércoles, 8 de octubre de 2025, varios sismos sorprendieron a habitantes de México, por lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la magnitud y epicentro de los temblores que se registraron hoy.

Sismos en Chiapas

El SSN reportó un temblor de magnitud 4.9 a 85 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas, se registró a las 05:58 horas, con una profundidad de 14 km.

SISMO Magnitud 4.9 Loc 85 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 05:58:05 Lat 13.90 Lon -92.18 Pf 14 km pic.twitter.com/sWhO3iYRlo — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025

Previamente se registró otro sismo de magnitud 4.1, a 1123 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 4:43 horas, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 113 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 04:43:08 Lat 13.65 Lon -92.24 Pf 16 km pic.twitter.com/jdFjYefw0h — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025

Más temprano, a las 4:16 horas, ya se había registrado un temblor de magnitud 4.9 a 120 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 17 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.9 Loc 120 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 08/10/25 04:16:20 Lat 13.60 Lon -92.29 Pf 17 km pic.twitter.com/293PnmijsE — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025

Sismos en Oaxaca

Otro sismo de magnitud 4.0 se sintió a 22 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca, a las 5:32 horas, con una profundidad de 25 km.

A las 4:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 113 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 113 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 08/10/25 04:25:34 Lat 15.38 Lon -94.53 Pf 16 km pic.twitter.com/ZwV06InALD — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 8, 2025

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos

Linterna y radio de pilas

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico

Silbato, encendedor y navaja

Duplicado de llaves

Dinero en efectivo

