Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 8 de Octubre de 2025

Estos son los sismos registrados en México hoy, 8 de octubre de 2025.

Temblor Hoy en México

Varios sismos se han registrado hoy, 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este miércoles, 8 de octubre de 2025, varios sismos sorprendieron a habitantes de México, por lo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la magnitud y epicentro de los temblores que se registraron hoy.

Sismos en Chiapas

  • El SSN reportó un temblor de magnitud 4.9 a 85 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas, se registró a las 05:58 horas, con una profundidad de 14 km.
  • Previamente se registró otro sismo de magnitud 4.1, a 1123 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 4:43 horas, a 16 km de profundidad.
  • Más temprano, a las 4:16 horas, ya se había registrado un temblor de magnitud 4.9 a 120 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 17 km de profundidad.

Sismos en Oaxaca

  • Otro sismo de magnitud 4.0 se sintió a 22 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca, a las 5:32 horas,  con una profundidad de 25 km.
  • A las 4:25 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 113 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

  • Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo. 
  • Alimentos no perecederos y agua
  • Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos 
  • Linterna y radio de pilas
  • Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico
  • Silbato, encendedor y navaja
  • Duplicado de llaves
  • Dinero en efectivo

