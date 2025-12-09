Inicio Estados ¿Sentiste el Temblor Hoy? Así la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Diciembre 2025

¿Sentiste el Temblor Hoy? Así la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Diciembre 2025

Esta es la magnitud y epicentro de los sismos de hoy, 9 de diciembre de 2025, en México

Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Diciembre 2025

Durante este martes se han registrado varios sismos en el país. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 9 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registraron varios sismos en el país. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

  • El SSN informó de un primer sismo a las 01:49 horas, de magnitud 4.3 a 22 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 80 km.
  • Más tarde, a las 6:38 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0 a 79 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 17.6 km de profundidad.
  • A las 9:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 97 km al oeste de La Mira, Michoacán, a una profundidad de 4.9 km.

Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.

Mochila de emergencia

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

  • Linterna
  • Radio sin internet
  • Agua envasada
  • Alimentos no perecederos
  • Ropa abrigadora
  • Encendedor o cerillos
  • Un silbato
  • Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
  • Copia de las llaves de casa
  • Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

