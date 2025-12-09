¿Sentiste el Temblor Hoy? Así la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Diciembre 2025
N+
Esta es la magnitud y epicentro de los sismos de hoy, 9 de diciembre de 2025, en México
COMPARTE:
Este martes, 9 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registraron varios sismos en el país. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
- El SSN informó de un primer sismo a las 01:49 horas, de magnitud 4.3 a 22 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 80 km.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 22 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 09/12/25 01:49:21 Lat 14.60 Lon -92.34 Pf 80 km pic.twitter.com/I6ZTrgP0Ys— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025
- Más tarde, a las 6:38 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0 a 79 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 17.6 km de profundidad.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 79 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 09/12/25 06:38:25 Lat 20.40 Lon -105.96 Pf 17 km pic.twitter.com/LhoLjSNkye— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025
- A las 9:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 97 km al oeste de La Mira, Michoacán, a una profundidad de 4.9 km.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 97 km al OESTE de LA MIRA, MICH 09/12/25 09:26:40 Lat 17.89 Lon -103.23 Pf 4 km pic.twitter.com/mGeKNBuV7I— Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025
Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.
Noticia relacionada: Terremotos en Japón: Réplica de Magnitud 6.6 Vuelve a Sacudir el Pacífico en Menos de Ocho Horas
Mochila de emergencia
Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Empiezan las Posadas 2025? Este Día Inician las Celebraciones de Diciembre
- ¿Quisieras Recordar Cada Día de Tu Vida? Esto es Hipertimesia y los Casos de Memoria Fotográfica.
-
La Palabra del Año 2025: La Universidad de Oxford Explica Qué Significa.
Con información de N+
Rar