¿Sentiste el Temblor Hoy? Así la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 9 de Diciembre 2025

Este martes, 9 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que se registraron varios sismos en el país. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

El SSN informó de un primer sismo a las 01:49 horas, de magnitud 4.3 a 22 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 80 km.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 22 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 09/12/25 01:49:21 Lat 14.60 Lon -92.34 Pf 80 km pic.twitter.com/I6ZTrgP0Ys — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025

Más tarde, a las 6:38 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0 a 79 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 17.6 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 79 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 09/12/25 06:38:25 Lat 20.40 Lon -105.96 Pf 17 km pic.twitter.com/LhoLjSNkye — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025

A las 9:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 97 km al oeste de La Mira, Michoacán, a una profundidad de 4.9 km.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 97 km al OESTE de LA MIRA, MICH 09/12/25 09:26:40 Lat 17.89 Lon -103.23 Pf 4 km pic.twitter.com/mGeKNBuV7I — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 9, 2025

Cabe destacar que durante el día se han registrado varios sismos, pero de magnitud menor a 4.0.

Noticia relacionada: Terremotos en Japón: Réplica de Magnitud 6.6 Vuelve a Sacudir el Pacífico en Menos de Ocho Horas

Mochila de emergencia

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Con información de N+

