Sismo Magnitud 4.8 Sacude las Costas de Oaxaca Este Martes por la Tarde

Este martes, 17 de febrero de 2026, un sismo sacudió la región costera de Oaxaca durante la tarde, generando un reporte que posteriormente fue ajustado por las autoridades.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó inicialmente un movimiento telúrico de magnitud 5.0 a las 18:19:12 horas. Sin embargo, minutos después actualizó la información, modificando la magnitud a 4.8 grados.

Ajuste en los datos del temblor

El organismo oficial precisó que el sismo se localizó a 119 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El epicentro se ubicó en las coordenadas 15.37 de latitud norte y -98.53 de longitud oeste.

La profundidad del movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros, según la información actualizada del SSN.

Características del movimiento telúrico

El primer reporte del Servicio Sismológico Nacional había situado el epicentro a 102 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, con coordenadas ligeramente diferentes (15.52 de latitud norte y -98.49 de longitud oeste). La actualización corrigió tanto la magnitud como la ubicación precisa del evento sísmico.

La zona del epicentro se encuentra en aguas del océano Pacífico, frente a las costas oaxaqueñas. Pinotepa Nacional es el municipio de referencia más cercano al área donde se originó el temblor.

No se han emitido reportes oficiales sobre posibles daños materiales o afectaciones a la población en las comunidades cercanas al área del epicentro.

